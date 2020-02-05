Путин: у нового правительства нет ни минуты на раскачку

Российское правительство должно как единая команда работать над повышением уровня жизни граждан. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином, трансляцию которого вел канал "Россия 24".

Глав государства отметил, что все организационные вопросы, связанные с формированием правительства, решены. Поэтому "сейчас важно активно наращивать темп" по всем ключевым направлениям работы. По его словам, усилия нужно сосредоточить в экономической, социальной и образовательной сферах, а также в развитии инфраструктуры.

"Необходимо так отладить работу кабинета, чтобы положения послания (президента РФ Федеральному Собранию – ред.), майские указы были исполнены в намеченные сроки и в полном объеме", – подчеркнул президент.

Путин подчеркнул, что на реализацию "национальных целей развития" нужно направить все усилия, и "это должна быть коллективная командная работа". По его словам, другой возможности добиться этих целей в ближайшее время может и не быть.

"Другого такого объема денег, который мы сконцентрировали для достижения национальных целей развития, нам в ближайшие годы, а может быть и десятилетия, не удастся сконцентрировать", – уточнил глава государства. Он добавил, что в этой связи нынешнего правительства "нет ни минуты на раскачку".

"Просто мы не имеем на это никакого права, нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает​​​. Все все знают, все настроены, считаю, на работу, и все в материале", – подчеркнул глава государства.

15 января 2020 года правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, который ранее руководил Федеральной налоговой службой. 22 февраля новое правительство приступило к работе.