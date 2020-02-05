Сборная России готовится к хоккейному Евротуру без потерь

Мужская сборная России по хоккею продолжает вести подготовку к третьему этапу Евротура – Шведским хоккейным играм.Тренировочные занятия проходят в ледовом дворце "Хельсинки". Российская команда готовится в полном составе.

К стартовой встрече против Финляндии подопечные Алексея Кудашова готовятся в следующих сочетаниях:

вратари – Игорь Бобков, Александр Самонов и Тимур Билялов;

белые – Андрей Миронов, Григорий Дронов, Денис Зернов – Артем Швец-Роговой – Анатолий Голышев;

синие – Данила Галенюк, Рушан Рафиков; Кирилл Марченко – Иван Морозов – Василий Подколзин;

красные – Богдан Киселевич – Александр Романов; Александр Шаров – Андрей Светлаков – Максим Мамин;

оранжевые – Никита Лямкин – Артем Сергеев; Григорий Денисенко – Артем Галимов – Артур Каюмов;

зеленые – Павел Кудрявцев – Иван Игумнов – Павел Порядин.

Напомним, что стартовая встреча против финнов состоится в Хельсинки шестого февраля. Начало матча – в 19:30 по московскому времени.