Власти Молдавии хотят возобновить программу сотрудничества с МВФ

Молдавия успешно закончила программу сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), так что страна теперь может подписать новую программу сотрудничества с фондом, заявил глава правительства страны Ион Кику.

Представители МВФ приехала в Молдавию с рабочим визитом 22 января во главе с Рубеном Атояном.

Президент Молдавии Игорь Додон обсудил с представителями МВФ связанные с завершением 20 марта срока действия программы сотрудничества вопросы и, по его словам, обе стороны пришли к единому мнению о том, что она в целом была реализована успешно.

"Молдавия одна из немногих стран, которая сумела успешно довести программу с МВФ до конца, особенно если учесть, что поставленные условия были очень сложными. Я говорю, что она завершена, потому что уже ничего не может повлиять на результаты сотрудничества. Мы договорились с господином Атояном, что я направлю письмо руководству МВФ и попрошу, чтобы после марта к нам приехала миссия МВФ для обсуждения новой программы с фондом", — заявил премьер.

Кику поблагодарил экспертов МВФ за гибкость, что позволило властям Молдавии действовать в интересах страны. Премьер также подчеркнул, что обсудил с Атояном следующие шаги, которые нужно будет предпринять для подписания нового меморандума с МВФ о сотрудничестве.