Торговый дефицит США в 2019 году сократился впервые за шесть лет

Дефицит торгового баланса США в прошлом году сократился впервые за шесть лет на фоне падения поставок из Китая и импорта нефти.

Дефицит торговли товарами и услугами в 2019 сократился на 1,7% и составил $616,8 млрд, свидетельствуют данные Министерства торговли США. Снижение зафиксировано впервые с 2013 года.

Дефицит торговли товарами в прошлом году уменьшился на 2,4% до $886 млрд.

Экспорт гражданских самолетов в прошлом году упал на 22,2%, в то время как экспорт промышленных товаров снизился на 2%. Импорт капитальных и промышленных товаров также сократился по сравнению с предыдущим годом, в то время как импорт потребительских товаров повысился.

В декабре дефицит внешней торговли товарами и услугами увеличился на 11,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $48,88 млрд.

Импорт в декабре увеличился на 2,7%. Экспорт вырос на 0,8% до $209,64 млрд.

Отчет Министерства торговли США также показал, что экспорт товаров в Китай в прошлом году снизился на 11,3%, в то время как импорт товаров упал на 16,2%. В результате дефицит торговли товарами с Китаем в прошлом году сократился на 17,6% до $345,62 млрд, достигнув минимума с 2014 года.

США и Китай 15 января подписали торговое соглашение первой фазы. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

В рамках соглашения в ближайшие два года Китай обязуется вложить в покупку американских товаров на $200 млрд больше, чем в 2017 году. В основном это касается промышленных товаров и сельхозпродукции, но также затрагивает и энергетические товары, включая нефть, СПГ и уголь.

Между тем, остались в силе американские пошлины на китайские товары на сумму около $370 млрд. Кроме того, недавняя вспышка коронавируса в Китае грозит нарушить транспортные связи и глобальные цепочки поставок в ближайшие месяцы.

Дефицит торгового баланса США в 2019 году составил 2,9% ВВП по сравнению с 3% в 2018 году.

Данные Министерства торговли США на прошлой неделе показали, что крупнейшая по величине экономика мира выросла на 2,3% в 2019 году, минимальными темпами с 2016 года. В 2018 году был зафиксирован подъем на 2,9%.

Снижение импорта в IV квартале, во многом из-за торговой войны США с Китаем, привело к уменьшению торгового дефицита. В результате чистый экспорт прибавил 1,48 процентного пункта к росту ВВП.