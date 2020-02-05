Дилеры везли товар в сумке с надписью "мешок с наркотиками": их задержали

В округе Санта-Роза (США) задержали двух наркоторговцев, которые перевозили товар в сумке с надписью, прямо отображающей ее содержимое.

О случившемся сообщает WSVN 7 News. Злоумышленников изначально задержали за превышение скорости. В машине оказались двое 34-летних мужчин.

При проверке документов полиция выяснила, что одного из находящихся в автомобиле разыскивают за нарушение условий уголовного наказания. Затем сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на сумку с надписью "мешок с наркотиками". В ней действительно оказались запрещенные вещества, в числе которых 1,36 килограмма гамма-гидроксибутирата, 75 граммов метамфетамина, 15 таблеток МДМА, 3,6 грамма фентанила и один грамм кокаина. Злоумышленников с приличным уловом арестовали. Кроме того, в группе офиса шерифа Санта-Розы в Facebook опубликован пост, в котором отмечается: "Наши сотрудники умеют читать".