General Motors в 2019 году сократила чистую прибыль на 16%

Одна из крупнейших автостроительных компаний мира американская General Motors (GM) в 2019 году сократила чистую прибыль, которая приходится на акционеров компании, до 6,732 миллиарда долларов в годовом выражении.

Как показала годовая отчетность GM, разводненная прибыль на акцию составила 4,57 доллара против 5,53 доллара по итогам 2018 года.

При этом, общая выручка американской General Motors сократилась на 6,7% — до 137,237 миллиарда долларов.

Чистый убыток по итогам IV квартала составил 194 миллиона долларов, тогда как год назад отмечалась прибыль в размере 2,044 миллиарда долларов.

Разводненный убыток на акцию составил 0,16 доллара против прибыли в 1,4 доллара за четвертый квартал предыдущего года. Скорректированная прибыль составила 0,05 доллара при прогнозе в 0,11 доллара.

Отмечается, что негативное влияние на финансовые показатели оказала забастовка сотрудников. Негативный эффект от забастовки составил 3,6 миллиарда долларов. В 2020 году GM ожидает разводненную прибыль на акцию в размере около 5,75-6,25 доллара.

В 2019 году продажи компании снизились на 8% — до 7,718 миллиона машин. На Соединенные Штаты пришлось 2,887 миллиона автомобилей.

Продажи в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Ближнего Востока и Африки снизились на 12,5% — до 3,678 миллиона автомобилей.