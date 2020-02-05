ЦСКА получил отказ от "Флуминенсе" по трансферу Пауло

Московский футбольный клуб ЦСКА не смог договориться с бразильским "Флуминенсе" о приобретении 50 процентов прав на нападающего Маркоса Пауло. За бразильского форварда столичные "армейцы" готовы были заплатить семь миллионов евро.

Однако в клубе из Рио-де-Жанейро отклонили предложение ЦСКА. Как сообщает Спортс.Ru, во "Флу" полагают, что в дальнейшем они смогут продать Пауло намного выгоднее. Известно, что за игрой форварда наблюдают испанские гранды – "Барселона" и "Реал".

Еще одним препятствием в приобретении покупки игрока стало для ЦСКА непосредственно нежелание самого Пауло переезжать в Россию. 19-летний бразилец надеется стать игроком клуба из более сильной лиги.

В минувшем сезоне Пауло сыграл 24 матча в чемпионате Бразилии, в которых отличился четырьмя голами и четырьмя голевыми передачами.