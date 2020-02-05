Скандал с дочерью Любови Успенской: певица раскрыла драматичную тайну семьи

На днях дочь Любови Успенской 30-летняя Татьяна Плаксина обвинила мать в насилии. На всю страну она заявила, что та якобы ее заперла в спальне, душила и угрожала убить.

Пять дней Успенская не знала, где дочь, а потом услышала эту ее сенсационную "исповедь". После этого певице стало плохо, и теперь она постоянно находится под наблюдением врачей.

Успенская пригласила в свой особняк программу "Прямой эфир", в котором решилась приоткрыть некоторые семейные тайны и рассказать, что могло стать причиной такого поведения дочери.

Певица рассказывает, что дочь она все время оберегала, заботилась о ее счастье.

О том, что Татьяна всегда жила вольготно, говорит и домработница Успенской Людмила Алейникова.

По ее словам, лишь недавно – после аварии в Коста-Рике, когда дочь певицы упала с велосипеда, сломала челюсть, перенесла несколько операций и лишилась зубов, Успенская настояла, чтобы Татьяна пожила вместе с ней, пока не вылечится.

В беседе с "Прямым эфиром" Успенская сделала сенсационное признание: в США она долгие годы жила в браке с отцом Татьяны из-за шантажа.

По ее словам, муж угрожал, что не даст девочке разрешение на выезд в Россию, если Любовь от него уйдет.

Когда Татьяне исполнилось 18 лет, и он понял, что эти угрозы уже не подействуют, то вдруг стал проявлять особую заботу о дочери, хотя раньше этого не было.

В частности, он дал Татьяне и средства на поездку в Коста-Рику, где она попала в аварию.

Успенская предполагает, что отец Татьяны задумал некий план, чтобы уничтожить певицу и завладеть всем, что у нее есть.

Что еще рассказывает об отношениях с ним и с дочерью певица? Влиял ли кто на Татьяну, сделавшую эти громкие признания, и в чем она винит мать?

Простит ли Успенская дочь, и может ли отец Татьяны быть причастен к происходящему в этой семье сейчас?

Откровенные интервью Любови Успенской и ее дочери Татьяны в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".