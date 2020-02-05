Любопытство лесорубов погубило двух медвежат в Приморье

В Приморском крае два медвежонка трехнедельного возраста погибли из-за любопытства лесорубов, разбудивших их мать. Инцидентом уже заинтересовались в региональном охотнадзоре.

Предположительно, 21 января несколько лесорубов наткнулись на спящую медведицу недалеко от села Чернышевка Анучинского района. Пройти мимо они не смогли — из любопытства подошли вплотную к стаявшей берлоге, завели бензопилу и принялись шуметь, чтобы "посмотреть на маленьких медвежат". Своего они добились.

"Медведица встала и кинулась на людей. Двое из них убежали, а третий отбился бензопилой и, естественно, напугал зверя. Она ушла и сейчас, возможно, ляжет или будет шататься в районе села Чернышевка", — рассказал директор и производственный эксперт охотхозяйства "Фауна" Сергей Уманец.

На место медведица не вернулась, оставив двух медвежат трех недель от роду. Малыши не пережили морозов, поскольку рабочие и не подумали сообщить о них зоозащитникам.

Материалы о происшествии направили в министерство лесного хозяйства и животного мира Приморского края, инцидентом заинтересовались и в местном охотнадзоре.