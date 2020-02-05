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5 февраля 202017:18

Рассекречено: обновленный Hyundai Solaris для России поймали до премьеры

АвтоВести

Похоже, интриге конец: премьера обновленного седана Hyundai Solaris для России должна была пройти только 17 февраля, но "живые" фотоснимки новинки уже утекли в сеть.

Строго говоря, седан уже пережил основательное обновление - еще летом 2019 года Китае показали новую версию седана Verna (под этим именем "Солярис" продается в Поднебесной). Но в нашей стране рестайлинг двинулся по иному пути.

Ранее в сеть уже утекали эскизы новинки. И вот теперь ресурс Solaris Club опубликовал фотографии нового Solaris, которые подтверждают прежние предположения. Как и ожидалось, седан обзавелся увеличенной решеткой радиатора, "растянутой" до самого нижнего края, более агрессивными бамперами спереди и сзади, а головная оптика визуально соединится с решеткой.

Утверждается также, что седан обзаведется полностью светодиодными фарами (правда, только в топовой комплектации), а для интерьера предложат отделку кожей по примеру соплатформенного Kia Rio. Кроме того, в списке оборудования для разных вариантов оснащения появятся воздуховоды для задних пассажиров и USB-порты для них же, а вот бортовая мультимедийная система у российского "Соляриса" будет точно такая же, как у китайской Hyundai Verna.

Любопытно, что, по прежним данным портала, тестовая сборка обновленных седанов на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге стартовала еще в 2019 году, а на промышленный режим производство должно было выйти с Нового года. Соответственно, нельзя исключать, что продажи новинки в нашей стране стартуют уже зимой.

О моторной гамме четырехдверки пока ничего не сообщается, но имеется ненулевая вероятность, что у Hyundai Solaris в нашей стране все же появится новый двигатель - современный 1,6-литровый агрегат семейства SmartStream. Отдача у него будет сопоставима с нынешним атмосферником - 122 л.с. и 153 Нм крутящего момента, но мотор должен оказаться заметно экономичнее.

Текст: АвтоВести

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