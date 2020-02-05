"Академия медиаиндустрии" проводит дополнительный набор слушателей

Кафедра основ риторики и дикторского мастерства "Академии медиаиндустрии" объявляет дополнительный набор слушателей на заочное отделение по специальности "Ведущие эфира ТВ и РВ".

Первый двухнедельный блок занятий будет проведён с 13 по 26 апреля 2020 года.

Обучение проходит по профессиональной образовательной программе "Мастерство ведущего эфира" и включает дисциплины "Эфирное выступление, как разновидность ораторского искусства", "Культура теле и радиоречи", "Техника речи", "Исполнительское мастерство".

В программе учтены квалификационные требования, предъявляемые к ведущим эфира. Занятия по "Эфирному выступлению, как разновидности ораторского искусства" проходят в студии с использованием теле- и радиотехники.

Под руководством опытных преподавателей слушатели познакомятся со спецификой работы на телевидении и радио, с языком экрана, особенностями выступления у микрофона в разных разговорных жанрах, особенностями воздействия электронных средств информации на аудиторию, редактированием теле — и радиоматериалов. По окончании обучения после успешной защиты выпускной квалификационной работы выдается диплом, дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности.

"Академия медиаиндустрии" — институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания единственное в отрасли государственное образовательное учреждение. Программы обучения охватывают все направления деятельности теле и радиокомпаний.