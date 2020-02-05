Военных пилотов и медиков, которые вывозили россиян из Уханя, отправили на углубленное обследование

Все члены экипажей военных транспортников Ил-76МД, а также врачи Министерства обороны прошли спецобработку в аэропорту Тюмени и отправлены на углубленное медицинское обследование в один из госпиталей военного ведомства. Все они находятся под постоянным наблюдением.

5 января Воздушно-космические силы РФ отчитались о завершении эвакуации россиян из китайского города Ухань. Всего было вывезено 144 человека. Их разместили в Тюменской области.

Военные добавили, что по приказу министра обороны Сергея Шойгу была сформирована группа из 5 самолетов Ил-76МД, а также бригады высококвалифицированных врачей и специалистов-вирусологов. Пилотам пришлось провести в полете почти сутки, пока шла операция по эвакуации, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Напомним, в китайском городе Ухань вспышка коронавируса 2019-nCoV. Инфицировано свыше 24 тысяч человек, 490 заболевших погибли.