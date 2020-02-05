S&P прогнозирует замедление продаж автомобилей в Китае в 2020 году

Продажи автомобилей в Китае в 2020 году могут вырасти менее 1-2%, как прогнозировалось ранее международным рейтинговым агентством S&P.

В S&P это связали с негативным влиянием коронавируса на автомобильный сектор КНР, указало агентство в своем докладе.

"Вспышка коронавируса, которая вызвала временное закрытие некоторых китайских городов и ряда автозаводов, вероятно, приведет к кому, что темпы роста продаж автомобилей в КНР в 2020 году опустятся ниже нашего предыдущего базового сценария на уровне 1-2%, хотя пока слишком рано давать полную количественную оценку", — заявил аналитик агентства Виттория Феррарис.

"По нашим оценкам, двухнедельный перерыв в производстве в китайской провинции Хубэй приведет к сокращению годового объема производства на 2–4% в регионе, где сосредоточено около 9% общего производства автомобилей Китая", — добавила Феррарис.

Как полагают в агентстве, немецкая компания Volkswagen самым серьезным образом зависит от производства в Китае — в стране у компании 23 производственных площадки, на которые приходится около 40% консолидированного производства группы.

Предполагается, что производство автомобилей в Китае недавно перешло к восстановлению, причем произошло это в ноябре 2019 года, тогда как спад отмечался в течение 2 лет.

"Хотя китайский рынок сохраняет свою долгосрочную привлекательность для большинства мировых производителей автомобилей и комплектующих, последние события могут сделать 2020 год еще более сложным для мировых игроков автомобильного рынка, чем ожидалось изначально", — отметил эксперт.