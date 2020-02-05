Десятилетнюю девочку изнасиловали, едва не убили камнем и закопали заживо

В индийском штате Раджастан десятилетнюю девочку избили, изнасиловали и закопали заживо. Школьница выжила, но оказалась в больнице в тяжелом состоянии, пишет Times Of India.

Инцидент произошел вечером 3 февраля. Группа молодых людей напала на девочку, когда та вышла из дома в расположенный рядом магазин. Ее отвели в заброшенное здание и изнасиловали, а потом несколько раз ударили камнем по голове. Когда жертва потеряла сознание, насильники попытались закопать ее. Родственники девочки, не дождавшись ее домой, приступили к поискам.

О происшествии сообщили в полицию. Правоохранители вскоре задержали 21-летнего молодого человека, живущего по соседству с пострадавшей.

В январе 2019 года Индия попала в список самых опасных для женщин стран мира. Более того, государство вошло в первую тройку. Здесь женщины чаще всего подвергаются физическому, психологическому и домашнему насилие, а также становятся жертвами преступлений против половой неприкосновенности.