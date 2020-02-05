В России могут вернуть знак "шипы" и ввести новые ограничения

Похоже, что рано российские автомобилисты стали забывать знак "Шипы". В Госдуме вновь ополчились на шипованные шины, и этот уже порядком оскандалившийся треугольник на стекле имеет шансы вернуться. И не один, а в компании новых ограничений.

В Госдуме на круглом столе, организованном думским комитетом по транспорту и строительству, вновь обсудили проблемы влияния шипованных шип на состояние дорог, пишет "Коммерсант". В России, по данным РосдорНИИ, каждый год власти тратят на ремонт покрытия от 60 до 220 млрд рублей. При этом Российский университет транспорта представил данные, по которым 53 млрд рублей уходит на ремонт колейности, возникающей чаще всего как раз из-за шипованных шин, которыми, как посчитали в РосдорНИИ, в РФ пользуется 25 млн автомобилистов.

По правилам техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, в России с декабря по февраль запрещено ездить без зимних шин (вне зависимости от наличия шипов), а с июня по август нельзя применять шипованную резину. Но наказания за нарушение этих правил нет. В 2016 году группа депутатов предложила ввести штраф в 2000 рублей, но тогда документ не приняли.

И вот теперь все специалисты, связанные с дорожным строительством, ратуют за введение дополнительных ограничений.

В госкомпании "Автодор" (проводила исследование по влиянию шипов на участке М4 в 2017-2019 годах) считают, что необходимо ввести штраф за нарушение правил применения шин, наделить региональные власти правом самостоятельно определять период эксплуатации сезонных покрышек, запустить систему автоматической идентификации транспорта с шипами с помощью камер. Для этого "Автодор" предлагает вернуть в ПДД обязательный знак "Шипы" на стекле, который отменили в 2018 году по инициативе ГИБДД.

"Шипы на асфальте - как коньки, - заявил замглавы департамента ЖКХ Москвы Владимир Островский. - В Москве они не нужны. Вы видите, как город убирается, все чистенько. А во влажную погоду износ от шипов только увеличивается. Нам приходится каждые три года верхний слой дороги менять".

Чиновник подчеркнул, что основная колейность возникает в крайних левых полосах, где чаще всего и ездят легковые автомобили на шипах. "В Москве можно провести эксперимент по ограничению пользования шипами, это позволило бы сэкономить огромные деньги,- размышлял он.- На МКАД скорость 100 км/ч. Хоть из бетона дорогу сделай, из гранита, мрамора, стали - все равно колея будет".

Представитель РосдорНИИ Николай Беляев высказался о необходимости снизить разрешенную скорость для автомобилей с шипованными шинами, например, со 110 до 90 км/ч на автомагистралях.

Инициативу поддержали дорожники, а представители МВД поддержали идею возвращения штрафа за нарушение правил применения шин, заметив, что остается серьезная проблема с грузовиками и автобусами, которые ездят круглый год на летней резине.

Все эти инициативы еще будет изучать рабочая группа при комитете по транспорту и строительству Госдумы. В течение трех месяцев предложения будут доработаны и внесены в виде законопроектов в парламент.