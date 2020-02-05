Искалеченная мужем-ревнивцем Маргарита Грачева уехала из Серпухова в Петербург

Жертва мужа-тирана Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, вместе с детьми – мальчиками 5 и 7 лет — переехала из родного Серпухова в Петербург.

После трагедии женщина не только не пала духом, но и стала активной участницей многих значимых для общества дискуссий, а также написала книгу "Счастлива без рук" и приняла участие в фотосессии после того, как врачи частично восстановили одну кисть, а для другой сделали протез.



В Северную столицу вместе с сыновьями она отправилась на автомобиле, причем, 10 часов – с остановками – вела его сама.

В беседе с "Комсомолкой" Грачева сообщила, что ее переезд не связан с опасениями возможной мести со стороны бывшего мужа Дмитрия Грачева после его освобождения из тюрьмы.

Опровергла она и предположение, что переезд связан с мужчиной, который появился в жизни Маргариты.

Оказывается, в Петербурге Грачевой предложили интересную работу. Правда, пока она не хочет говорить, в какой именно сфере, но пообещала рассказать об этом, когда все устроится.

Пока же Маргарита занимается бытовыми хлопотами – прежде всего, устройством сыновей в детский сад.