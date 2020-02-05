Представлен Honor 20 Lite: тройная камера и процессор из 2018-го

Компания Huawei - владелец суббренда Honor - представила на российском рынке "легкий" вариант прошлогоднего флагманского смартфона Honor 20. В новинку установлены тройная основная камера с 48-мегапиксельным объективом и "середнячковый" процессор Kirin 710, анонсированный еще в 2018 году.

Honor 20 Lite снабжен 6,15-дюймовым экраном FullHD+ с вырезом под фронтальную камеру, 8-ядерным чипом, 128 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной памяти. За съемку отвечают основной 48-мп сенсор, широкоуголка на 8 мп и портретный модуль на 2 мп. 24-мп селфи-камера поддерживает режим ночной съемки, рассказали Вестям.Hi-tech в пресс-службе.

Емкость батареи - 3340 мАч, реализована поддержка быстрой зарядки SuperCharge мощностью 18 Вт. Также заявлено наличие сканера отпечатков пальцев на задней панели и NFC для совершения бесконтактных платежей.

Предзаказы на Honor 20 Lite продлятся с 7 по 13 февраля. В магазинах новинку можно будет купить с 14 февраля за 14 990 рублей.