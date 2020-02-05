Самолет потерпел крушение в аэропорту Стамбула

В стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен потерпел крушение самолет. Лайнер совершил жесткую посадку и повредил фюзеляж. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелось. Всех пассажиров удалось эвакуировать, передает CNN Turk.

Издание Hurriyet опубликовало первые кадры с места происшествия.

Сообщается, что на борту лайнера было 177 пассажиров. Информации о пострадавших не поступало.

По предварительным данным, причиной крушения назвали сильный ветер при заходе самолета на посадку. Расследованием ЧП занимается прокуратура Стамбула.