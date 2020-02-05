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5 февраля 202019:00

Американская киноакадемия опубликовала список победителей "Оскара"

Американская академия то ли случайно, то ли специально опубликовала на своей странице в Twitter список победителей премии "Оскар". В скором времени данный пост был удален из социальной сети.

Интернет-пользователи расценили публикацию как список потенциальных победителей престижной премии. Американская киноакадемия, в свою очередь, на своей странице в Twitter объяснила инцидент сбоями в системе, пояснив, что ошибка уже исправлена, сообщает IndieWire.

Согласно опубликованным прогнозам, в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший оригинальный сценарий" победит лента "Паразиты", режиссером которой является Пон Джун-хо. Статуэтку за главную роль должен получить Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в одноименном фильме.

Церемония вручения Американской киноакадемией премии "Оскар" состоится в Голливуде 9 февраля.

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