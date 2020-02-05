Фигуранту дела о хищениях при строительстве метро в Петербурге продлили арест

Глава ООО "БТР" Анатолий Болотов, которого обвиняют в растрате денег, выделенных на строительство метро в Санкт-Петербурге, останется под стражей до 6 апреля. Такое решение принял Дзержинский районный суд Северной столицы в среду, 5 февраля.

Ранее был продлен арест другому фигуранту этого дела — директору управления производственно-технологической комплектации ОАО "Метрострой" Олегу Кузьменко. Еще одного обвиняемого, бывшего главу петербургского "Метростроя" Николая Александрова, суд перевел под домашний арест, пишет "Интерфакс".

Александров, Болотов и Кузьменко были задержаны в декабре 2019 года в рамках дела о хищениях при строительстве станций метро Фрунзенского радиуса. Их обвиняют по статье Уголовного кодекса о присвоении денежных средств или растрате, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере.

По предварительным данным следствия, в ноябре 2017 года Александров, Кузьменко и Болотов заключили фиктивный договор на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов. Ущерб, как предполагают следователи, составил не менее 178 миллионов рублей.

Сейчас обязанности генерального директора ОАО "Метрострой" временно исполняет бывший глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Сергей Харлашкин.