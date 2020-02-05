ВОЗ запросила почти 700 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом

Стала известна сумма, которая необходима Всемирной организации здравоохранения для оказания помощи странам в борьбе с новым видом коронавируса 2019-nCoV.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что ведомство запускает план стратегической готовности и реагирования для того, чтобы оказывать поддержку странам в предотвращении, выявлении и диагностировании последующей передачи коронавируса. Организация запрашивает 675 миллионов долларов для финансирования данного плана в течение следующих трех месяцев. 60 миллионов от этой суммы пойдут на финансирование операций ВОЗ. Остальная сумма распределится между странами, подвергающимися особому риску, сообщает "Интерфакс".

Также Гебрейесус рассказал, что ведомство уже выделило 9 миллионов долларов из своего резервного фонда на случай чрезвычайных ситуаций. Гендиректор организации призвал международное сообщество инвестировать в новый план.

По словам Гебрейесуса, они понимают обеспокоенность и взволнованность людей. При этом гендиректор ВОЗ отметил, что сейчас не время для страха и необходимы рациональные, основанные на фактах действия и инвестиции. Тедрос также подчеркнул, что в настоящее время организация не имеет возможностей для того, чтобы взять вспышку коронавируса под контроль.



По данным ВОЗ, 80 процентов инфицированных приходится на китайскую провинцию Хубэй. В целом 99 процентов заболевших зафиксированы в Китае.

Случаи коронавируса обнаружены также в десятках других стран. Ранее сообщалось, что в России выявили двух человек с коронавирусной инфекцией.