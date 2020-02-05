Dyson запатентовала наушники-воздухоочиститель

Компания Dyson, известная как производитель пылесосов, фенов, сушилок для рук и других бытовых электроприборов, зарегистрировала права на наушники со встроенным очистителем воздуха. Патент предусматривает наличие у них дополнительного ободка возле шеи с фильтром, пропускающим около 1,4 л воздуха в секунду.

Встроенные в дугу импеллеры генерируют воздушный поток со скоростью вращения 12 тысяч оборотов в минуту — почти в 10 раз больше, чем вентилятор компьютера, что наверняка создаст заметный шум. Например, крошечные моторы в беспроводных пылесосах Dyson вращаются со скоростью 120 тысяч раз в минуту.

Потенциальная аудитория наушников-воздухоочистителя — жители крупных городов с высоким уровнем загрязнения воздуха, сообщает Bloomberg. Ими могут заинтересоваться потребители в Китае, где такие устройства пользуются спросом.

Dyson подала заявку в Управление интеллектуальной собственности Великобритании в июле 2019 года. Поступят ли наушники-воздухоочиститель в производство, неясно, однако ранее компания отменяла проекты даже после вложения в них значительных сумм.

Например, в прошлом году Dyson отказалась от собственного электрического автомобиля. На финансирование проекта был направлен миллиард фунтов стерлингов, и еще столько же фирма собиралась потратить на разработку инновационных аккумуляторов.