Спекулируют на коронавирусе: в Омске появились лжеврачи. Они обманывают перепуганных людей, предлагая купить спасительную "вакцину".

Как сообщает ГТРК "Иртыш", участились случаи мошенничества, пока — только телефонного. Людям звонят якобы из поликлиники и от имени специалиста рассказывают о страшной опасности и скорости распространения нового вируса. Сообщив о том, что власти замалчивают реальное положение дел и преуменьшают число зараженных, лжедоктора предлагают приобрести "волшебную" вакцину. Естественно, перевести за нее деньги нужно очень быстро, так как количество лекарства крайне мало и на всех не хватит.

Удивительно, но находятся наивные граждане, поверившие таким сказкам. К сожалению, правоохранителям известно о нескольких подобных случаях в разных регионах. Напоминаем: вакцины от нового вируса пока не существует. По прогнозам специалистов, она может появиться не раньше середины года.