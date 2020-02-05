В Австрии с воинского кладбища украли ворота, привезенные из России

Кованые ворота, привезенные из России, были украдены с территории мемориального комплекса советским солдатам в австрийском городе Лаа-ан-дер-Тая.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало российское посольство в Вене.

Сообщается, что кража была совершена в прошедшие выходные в Лаа-ан-дер-Та, который находится в федеральной земле Нижняя Австрия.

Злоумышленники украли приготовленные к установке кованные металлические ворота на прицерковной территории рядом с воинским захоронением, где погребены несколько сотен бойцов Красной армии.

Местная администрация и полиция уведомлены о случившемся. Правоохранительные органы страны приступили к розыску похищенного и поимке преступников.

При освобождении Австрии погибли 26 тысяч советских солдат и офицеров.