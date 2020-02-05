Скидок новому кабмину не будет: Путин провел первое совещание с министрами в Кремле

Президент провел рабочего совещания с членами правительства. Это была первая подобная встреча для нового состава кабмина и первая же в Кремле после оглашения послания Федеральному Собранию. Владимир Путин дал понять, что не намерен делать скидку на то, что министры новые, кабинет только сформирован.

Первое совещание в Кремле, и сразу понятны приоритеты, которые перед новым правительством ставит президент: выход на устойчивый рост реальных заработных плат, доходов, качества жизни граждан.

"На это нужно нацелить усилия всего правительства, — подчеркивает Владимир Путин. — Не делить условно на финансово-экономический, социальный блок, на отраслевые блоки и так далее. Это должна быть коллективная, командная работа, нацеленная на конечный результат".

Подробно все задачи президент изложил в своем Послании Федеральному Собранию. Реализация — ответственность премьера. Михаил Мишустин доложил, что правительство уложится в срок и внесет необходимые изменения в законы, как и поручал Путин, до 15 апреля.

"Наша основная задача — это создание у людей уверенности в завтрашнем дне. Значительная часть поручений касается социальной сферы. Прежде всего это демография и поддержка семей с детьми, в том числе это продление программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года, увеличение его размера и будущих выплат материнского капитала", — пояснил Михаил Мишустин.

Материнский капитал на первого ребенка составит 466 617 рублей. Процедура получения сертификата: вместо 15 — всего 5 дней.

Это одна из самых масштабных новаций: выплата материнского капитала уже за первого ребенка. Семья с тремя детьми сможет получить от государства свыше миллиона рублей на решение квартирного вопроса. А процедура получения сертификата станет проще и быстрее.

"Гражданам достаточно будет подать только заявление о назначении этой выплаты через портал государственных услуг или через МФЦ. И дальнейшее взаимодействие при назначении будет осуществляться посредством межведомственного документооборота без участия гражданина", — разъяснила вице-премьер Татьяна Голикова.

Реже ходить по инстанциям можно будет и во многих других случаях. Упрощение процедур и всеобъемлющий переход на цифру — тоже одна из важнейших задач, поставленных перед новым правительством.

"Изменения должны почувствовать граждане нашей страны, семьи, бизнес: насколько комфортнее, проще, удобнее можно получить государственную или муниципальную поддержку, услугу, социальную помощь, открыть и завести новое дело. Словом, я жду, уважаемые коллеги, от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям", — обратился к министрам глава российского государства.

Питание детей в школах. На это будет направлено более 43 миллиардов рублей.

Максимально быстро кабинет министров намерен выполнить поручение президента о том, чтобы все школьники начальных классов были обеспечены бесплатным горячим питанием. Уже 1 сентября это станет нормой в технически готовых школах, а по всей стране — не позднее 1 сентября 2023 года. Уже в новом учебном году педагоги будут получать из федерального бюджета доплату — не менее 5 тысяч рублей за классное руководство. На реализацию всех поручений из Послания президента только в 2020 году потребуется 450 миллиардов рублей. Кроме того, демография, здравоохранение входят в список из 12 национальных проектов, на которые государство потратит 26 триллионов рублей.

"Другого шанса, другого такого объема денег, которые мы сконцентрировали для достижения национальных целей развития, нам в ближайшие, в ближайшие годы, а, может быть, десятилетия, не удастся сконцентрировать. Поэтому здесь важно очень качество работы и своевременность не только принятия решений, но и их реализация", — подчеркивает Путин.

Со всеми задачами должны справиться — ведь в новом правительстве и опытные министры, и новые лица, которые, впрочем, на других постах занимались решением подобных вопросов.

"У нынешнего состава правительства вообще нет ни одной минуты на раскачку. Просто мы не имеем на это никакого права. Нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает. Все все знают. Все настроены, считаю, на работу. И все в материале. Желаю успехов!" – пожелал новым министрам президент.

Сформированный состав правительства президент назвал оптимальным. Решение многих вопросов тормозило так называемое межведомственное согласование. Члены нового правительства договорились, что по ключевым направлениям будут координировать действия в режиме реального времени, то есть гораздо быстрее.