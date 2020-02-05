Пассажиры "зараженного" лайнера Diamond Princess пробудут на борту две недели

Угроза коронавируса нависла и над многотысячными круизными лайнерами. Тайвань не пустил в свой порт судно World Dream, на котором в предыдущем рейсе оказались трое зараженных пассажиров, а сейчас с лихорадкой и кашлем — тридцать членов экипажа. В итоге 1800 человек проверяют в порту приписки — Гонконге. Еще один лайнер — Diamond Princess — дрейфует у берегов Японии без возможности пришвартоваться в Иокагаме. У десяти пассажиров выявили коронавирус и переправили в больницы. Всего на борту лайнера 3700 человек, в том числе 24 наших соотечественника.

Круизный лайнер Diamond Princess стоит в Иокогамском заливе примерно в километре, максимум в двух от берега. Подходить к причалу ему категорически запрещено, и, судя по всему, этот карантин продлится еще на две недели. Сегодня подтвердились главные опасения — на борту действительно есть зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV. Первые официальные данные японских властей на утро среды — десять инфицированных, но сколько их на самом деле — сказать пока сложно. Из 3700 пассажиров и членов команды проверку на вирус прошли лишь около трехсот человек.

На борту лайнера — граждане 56 стран и территорий. Еще утром сообщалось, что россиян всего двое, но к вечеру выяснилось, что их гораздо больше. Новые данные нам предоставили в посольстве России в Токио — на борту находятся 24 гражданина России.



С утра на лайнере введены строгие ограничения режима. Пассажирам запрещено покидать каюты. Они в буквальном смысле заперты в четырех стенах. Пищу разносят каждому отдельно. Люди вывешивают на дверях записки с просьбой принести им обед или воду. Один из пассажиров рассказал, что в дверь стучат, когда приносят поднос с едой. Точно так же делают, когда его забирают. Физического контакта нет, кроме касания подноса.

Общение команды с пассажирами теперь только по громкой связи. В связи с обострением ситуации премьер Синдзо Абэ провел экстренное заседание правительственного штаба по мерам против распространения вируса.

"Я распорядился поместить пассажиров лайнера и экипаж на карантин. Я не могу разрешить им сойти на берег, поскольку инкубационный период вируса составляет четырнадцать дней", — заявил премьер-министр Японии.

Состояние всех пациентов не является тяжелым. Утром с борта лайнера их забрал катер японской погранслужбы управления безопасности на море.

Зараженных коронавирусом изолировали в муниципальных больницах префектуры Канагава. Власти Японии официально не разглашают названия клиник, но именно сюда, в ворота муниципального гражданского госпиталя Иокогамы взъезжали сегодня кареты скорой помощи, которые утром на причале принимали пассажиров с лайнера Diamond Princess. Эта одно из двух медицинских учреждений в префектуре, где было заранее приготовлено специальное оборудование, необходимое для размещения больных смертельно опасной инфекцией.

Сколько времени потребуется, чтобы проверить всех находящихся на борту, сказать сложно. Решение о карантине было принято после того, как у 80-летнего китайского пассажира, 20 января отправившегося на этом лайнере из Иокогамы и 25 сошедшего в Гонконге, через неделю был выявлен штамм нового вируса. Сообщается, что во время круиза он, в том числе, посещал плавательный бассейн. При этом проверку прошли лишь 273 человека. Результаты получены пока на 31, из них положительными оказались десять. Если такая динамика сохранится, то один только этот круизный лайнер сможет пополнить официальное число заболевших в Японии на десятки, если не сотни человек.