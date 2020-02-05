Новый инструмент поможет журналистам выявлять дипфейки и "фотошоп"

Компания Jigsaw, которая наряду с Google входит в холдинг Alphabet, разработала программу Assembler для выявления фотоподделок, монтажа, склеек и других манипуляций, сделанных с оригинальным изображением в графическом редакторе. Инструмент также поможет в борьбе с дипфейками - фальшивыми видео, на которых алгоритмы искусственного интеллекта заменили лица из исходной записи на другие.

По словам основателя и главы Jigsaw Джареда Коэна, Assembler использует специальные "детекторы" для установления подлинности контента. Если система определит признаки подделки - например, если изображение вставлено поверх другого или его яркость была изменена, - она уведомит об этом журналиста.

Детектор лживого контента не будет общедоступным. Сейчас его тестируют сотрудники около десятка новостных агентств и организаций, занимающихся проверкой фактов, включая Animal Politico, Rappler и Agence France-Presse.

За последние несколько недель крупные сервисы, такие как Facebook, Reddit и YouTube, включили в условия обслуживания пункты, запрещающие публикацию дипфейков. А в Twitter на днях заявили, что будут предупреждать пользователей о видоизмененном контенте, который может ввести в заблуждение.