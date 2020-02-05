"Страшный суд" и "Рождество Иоанна Предтечи": стены Успенского собора Кремля стали оранжевыми

Успенский собор Кремля, где возводились на великое княжение, а затем на царство русские государи, возвращает былое величие. На масштабную реставрацию благотворительные организации передали 360 миллионов рублей. И уже есть первые сенсационные находки: специалисты обнаружили фрески XV века, а металлическим опорам стен вернули первоначальный красно-оранжевый цвет.

Этого еще никто не видел: уникальные фрески, обнаруженные под полом Успенского собора. За пыльными кирпичами продолжение композиция "Рождество Иоанна Предтечи". Работа кисти мастера — из круга иконописца Дионисия. Редчайшая находка.

"Наши знания значительно углубились, поскольку мы открыли первоначальные росписи, которые не были искажены", — подчеркивает замгендиректора по научной работе Музеев Московского Кремля Андрей Баталова.

Место, где венчались на царство русские цари — от Ивана Грозного до Николая Второго. Успенский собор восстанавливают по миллиметру, не торопясь. Сейчас в основной, северной, части одновременно сорок человек занимаются росписями XVII века.

"Удаление маленьких остатков от предыдущих реставраций, шпаклевок в данном случае", — поясняют суть реставрационных работ специалисты.

Первый этап реставрационных работ уже завершен. Западная стена с композицией "Страшный суд" за год восстановлена полностью.

От количества фресок дух захватывает: в Успенском соборе больше двух тысяч фигур, детально прорисованных мастерами прошлого.

Еще один важный этап уже пройден: утеплитель на сводах заменили на современный. Это дало возможность решить, пожалуй, главную проблему — конденсата. До этого протечки разрушали красочный слой. Теперь не будут.

"Мы отреставрировали крышу и все чердачные пространства. Открыли те воздуховоды, которые позволяют воздухообмену, который проходит под кровлей, проходить в правильном направлении. Теперь мы приступили к реставрации приделов, потому что там находятся инженерные коммуникации", — рассказывает гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

На контрасте с позолотой — оригинальное инженерное решение зодчих XVII века. Скрепляющие стены металлические конструкции восстановили и вернули им исторический цвет.

"Они покрашены теперь после реставрации в оранжевый цвет. Это так называемый сурик. Потому что при реставрации этих связей были обнаружены именно такие фрагменты", — поясняет научный сотрудник Музеев Московского Кремля Ольга Захарова.

Главная загадка — иконостас собора. А точнее то, что открывается за ним прямо сейчас.

Реставрация продлится до 2023 года. Восстанавливать собор будут по частям. А значит службы в нем продолжатся, и он будет открыт и для прихожан, и для туристов.