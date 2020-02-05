Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.

Дмитрий и Анастасия уже воспитывают дочь Милану, родившуюся в 2018 году. Также у Тарасова есть дочь от первого брака Ангелина. Во втором браке футболиста с Ольгой Бузовой детей не было.

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов покинул "Локомотив" летом прошлого года. После полугодовой паузы 32-летний футболист возобновил карьеру. Тарасов готовится к весенней части сезона в составе казанского "Рубина".