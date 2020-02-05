Девочка из детдома разбилась насмерть, выпав из окна квартиры будущей мамы

В Копейске (Челябинская область) произошел несчастный инцидент, в результате которого погибла четырехлетняя девочка. Ребенок выпал с десятого этажа.

Как сообщает 74.RU, тело девочки обнаружили под окнами многоэтажки около 18:30. Основная версия случившегося — несчастный случай. Руководитель следственного отдела Следственного комитета по Копейску Андрей Родинов рассказал, что ребенок самостоятельно открыл окно и выпал оттуда. Дверь в квартиру была заперта, ее открывали сотрудники МЧС.

Хозяйкой жилого помещения оказалась женщина, которая взяла девочку из детского дома для знакомства перед оформлением опекунства. По ее словам, она вышла из квартиры ненадолго. В это время девочка закрыла дверь на щеколду. Женщина пыталась убедить ребенка открыть дверь, но дальше произошло непоправимое.

Копейский общественник Андрей Горланцев на своей странице в Facebook написал о случившемся и прикрепил фотографии с места событий. По его словам, девочка действительно заперлась внутри, не открывала дверь и бегала по квартире. Затем все стихло.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.