При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 120 человек

В результате жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула в среду, 5 февраля, ранения получили 120 человек. Ранее сообщалось о 52 госпитализированных. Российских граждан среди пассажиров не было.

Как рассказал губернатор Стамбула Али Ерликайя, ЧП случилось примерно в 18:30 (по Москве), самолет совершил жесткую посадку из-за плохих погодных условий.

Что касается состояния раненых, оно не вызывает опасений почти у всех, кроме одного-двух человек. Пилоты также находятся в удовлетворительном состоянии. На инцидент все спасательные службы отреагировали оперативно, добавил Ерликайя.

"Мы рады, что удалось избежать худших последствий. Например, мог возникнуть пожар. Но, к счастью, этого не произошло. Аэропорт пока не работает", — приводит слова губернатора РИА Новости.

Самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир — Стамбул, при посадке в аэропорту Сабихи Гекчен выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части. На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто не погиб. Расследование по факту жесткой посадки самолета начала генпрокуратура Турции.

Подобное происшествие случилось в том же аэропорту 7 января: тогда жесткую посадку совершил Boeing 737 компании Pegasus, который прилетел в Стамбул из города Шарджа в ОАЭ. На его борту находились 164 пассажира, никто не пострадал.