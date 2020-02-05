"Шальке" потерял ведущего полузащитника

Полузащитник "Шальке" Даниэль Калиджури получил травму колена в матче Кубка Германии с берлинской "Гертой". У футболиста выявлен частичный разрыв связок колена.

Калиджури забил один из трех мячей в ворота "Герты", чем помог "Шальке" победить со счетом 3:2 и выйти в четвертьфинал. Однако сам футболист получил пр этом травму и выбыл, минимум, на два месяца.

32-летний Даниэль Калиджури в текущем сезоне забил три мяча и сделал четыре результативных передачи. Германский футболист итальянского происхождения связан с "Шальке" контрактом до июня 2020 года.