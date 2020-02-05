Жесткую посадку пассажирского лайнера в Стамбуле сняли на видео

Число пострадавших при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула увеличилось до 120 человек. Момент приземления в сложных погодных условиях зафиксировала камера наблюдения.

Принадлежащий чартерному перевозчику Boeing-737-800 следовал из Измира. После касания земли в аэропорту Сабихи Гёкчен — а произошло это с перелетом почти в 2 тысячи метров от торца ВПП — лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и развалился на три части.

На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, помощь медиков потребовалась 120 пострадавшим. Большинство из них отделались ушибами и ссадинами, однако несколько человек получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Предварительной причиной жесткой посадки следователи называют густой туман.