Избивали и заставляли есть грязь: школьницы из-за ревности издевались над шестиклассницей

Следственный комитет по Липецкой области проводит проверку по факту возможных систематических истязаний несовершеннолетней в Данкове (Липецкая область). В Интернете появились кадры, на которых видно, как две восьмиклассницы издеваются над шестиклассницей.

Видео опубликовали в одной из групп социальной сети "ВКонтакте". На кадрах видно, как две школьницы избивают девочку руками и ногами, поливают ее водой из лужи, заставляют есть грязь, приказывают снять штаны. Происходящее снимают другие подростки, при этом не вмешиваются.

По данным прокуратуры, сообщает РИА Новости, восьмиклассницы приревновали девочку из шестого класса к мальчику. В комментариях к видео указано, что подобный случай не единичный. В Следственном комитете проводят проверку о возможном систематическом истязании несовершеннолетней, являющейся ученицей лицея №4 города Данкова.

После появления видео в сети уволены начальник отдела образования Данковского района, директор лицея, а также классный руководитель. Об этом сообщается на сайте администрации Липецкой области.

Как сообщает ТАСС, в настоящий момент установлены все участники конфликта. С заявлением об избиении дочери в полицию обратилась мама пострадавшей девочки. На родителей школьниц, которые избивали шестиклассницу, составлены административные протоколы.