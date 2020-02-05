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5 февраля 202023:47

Хоккеисты юниорской сборной России обыграли шведских сверстников

fhr.ru

В Чехии стартовал Турнир пяти наций, в котором участвуют хоккеисты, чей возраст не превышает 18 лет. Сборная России нанесла поражение сверстникам из Швеции с результатом 3:1.

В первом периоде отличились Дмитрий Злодеев и Марат Хуснутдинов. На исходе второй двадцатиминутки третью шайбу в ворота шведов отправил Шакир Мухамадуллин. В третьем периоде скандинавы отыграли одну шайбу.

В четверг российские юниоры проведут второй матч на турнире. Соперниками наших хоккеистов станут финны.

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