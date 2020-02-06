Народу или олигархам: кому отдаст Зеленский украинский чернозем, решит Рада

Украинские аграрии обещают акции протеста — собираются пикетировать офис Зеленского и парламент. Верховная рада как раз 6 февраля должна рассматривать скандальный закон о рынке земли. Уже во втором чтении. Документ разрешает распродавать сельхозугодья. Дискуссия обещает быть жесткой и депутаты уже заявили, что устроят "ночь земли".

Начнут по графику, закончат — как всегда. То ли глубоко за полночь – глава фракции Слуга народа в Верховной раде говорит, что обсуждать снятие моратория на продажу сельхозземель будут до четырех утра. То ли – дракой: митинги и блокирование трибун, судя по всему, не единственное, чего можно опасаться.

"Они хотят продать землю. Мы пока делаем ту работу, которую обещали: мы не дали им продать до нового года. И сейчас я хочу, чтобы они рассмотрели все наши правки. Эти правки будем рассматривать недели две. Недели две, если по закону. А против закона мы не разрешаем. Мы будем стоять здесь. Даже не буду говорить, что мы будем делать", — говорит сопредседатель фракции политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Верховной рады Украины Вадим Рабинович.

О том, что попытка разрешить продавать украинский чернозем в частные руки может грозить слугам народа новым "майданом", Владимира Зеленского уже предупреждали: согласно опросу Киевского международного института социологии, 59% граждан страны категорически против открытия земельного рынка.

"Сейчас я сдаю свой участок фермеру, и я довольна. Он нам хорошо платит, и я довольна, и не хочу, чтобы землю продавали", — говорит женщина.

"Те люди купят землю, у которых есть деньги. А их единицы. Ну, десятки. Ну, пускай сотни. А остальные?! Будут батраками и бедными!", — говорит противник продажи земли.

Все эти люди получили паи, как бывшие сотрудники колхозов. Когда те в середине 90-х развалились, участки раздали людям.

Что-то они обрабатывают сами. Что-то — сдают в аренду, получая прибавку к мизерной пенсии. В проекте "Типичная Украина" на нашем канале экс-главред портала РИА Новости в Незалежной, а ныне исполнительный директор информагентства "Россия сегодня»" Кирилл Вышинский не только рассказал, но и показал тех самых людей, кто выступает категорически против моратория. И кого слушать в Киеве не хотят.

"Я против продажи земли кардинально. Земля у нас, как мать. Продастся – и все. Ее больше не будет. И землю не скупят фермеры. Простые фермеры не скупят. Скупят – агрохолдинги", — говорит фермер Иван Лепех.

Официально украинские власти успокаивают: если агрохолдинги, то только отечественные. Продавать землю иностранцам не собираются. По крайней мере, напрямую. Ведь в стране, оказывается, и без того много граждан, готовых по сходной цене выкупить гектары чернозема. А уж если они, разжившись паями по сходной цене, захотят передать их в пользование зарубежным гостям, — так тут ничего не поделаешь. Частная собственность.

"Лет так через пять, скорее всего, ну, некоторые называют четырнадцать олигархов, некоторые двенадцать, в любом случае, количество их будет небольшое. И действительно, эти олигархи будут очень хорошо себя чувствовать. Еще раз говорю: это прежде всего наши олигархи. Среди них есть некоторые олигархи, которые по документам австрийские, нидерландские, даже есть один датский. Ну, офшоры, как вы видите", — говорит украинский политолог Александр Охрименко.

А значит, другой запрет, который намерены предложить сторонники свободного земельного рынка, заинтересованным лицам тоже будет легко обойти. Сейчас говорят о том, чтобы ограничить площадь участков – продавать не больше 10 тысяч гектаров в одни руки. Но такую меру солидным бизнесменам с десятками формально независимых, но фактически карманных структур, обойти тоже будет не слишком сложно.

"Государство-банкрот Украина, которое давно продало душу дьяволу в лице МВФ, фондов Сороса, различных корпораций интернациональных, сейчас решило продать последнее, что осталось у украинского народа, — это землю. И для того, чтобы получать дальше кредиты, государство, которое одному только МВФ должно 10 миллиардов долларов, будет выполнять это непопулярное решение", — анализирует ситуацию эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков.

Упомянутый Международный валютный фонд, кстати, распродавать землю призывает давно. Руководитель миссии МВФ на Украине таки говорил: это будто бы мешает полнокровному развитию аграрного сектора. Но то, на что не решился даже Порошенко, Зеленский, видимо, все-таки намерен осуществить. С одной лишь оговоркой: гражданам России паев точно не достанется. Потому что – государство-агрессор. И это, видимо, единственный пункт, который в законе, каким бы ни было его обсуждение, точно останется неизменным.