"Химки" потерпели поражение в Евролиге

Баскетболисты подмосковного клуба "Химки" потерпели третье поражение подряд в Евролиге. На этот раз они уступили в Тель-Авиве местному "Маккаби" с разницей в три очка.

Химчане выиграли две первых четверти 28:20 и 19:16. Но во второй половине матча предпочтительней выглядел израильский клуб -13:24,17:20. В итоге победа "Маккаби" 80:77. В составе "Химок" самым результативным стал Алексей Швед, набравший 18 очков и сделавший 10 передач. На счету Йонаса Жеребко 17 очков.

"Химки" проиграли в третий раз подряд. У подмосковного клуба 9 побед в 23 матчах, и он занимает 12 место. Следующую игру химчане проведут на своей площадке с сербской "Црвеной Звездой".