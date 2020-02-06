ЧП в аэропорту Стамбула: люди выбирались прямо через трещины в фюзеляже

Один человек погиб при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула, 157 пострадали. Большинству удалось покинуть салон самостоятельно. Люди выбирались прямо через трещины в фюзеляже.

Погода в аэропорту Стамбула "Сабиха Гекчен" — второй по величине воздушной гавани страны, — явно была нелетной. Ливень и штормовой ветер до 29 метров в секунду. При посадке "Боинг 737" буквально прыгал по полосе. В итоге самолет вылетел за ее пределы и на краю поля упал с обрыва с высоты около 40 метров, развалился на куски и загорелся. Прибывшим пожарным удалось быстро сбить пламя.



На борту "Боинга", который прибыл в Стамбул из Измира, было 177 пассажиров, в том числе два грудных ребенка и шесть членов экипажа. Большинству удалось покинуть салон самостоятельно. Люди выбирались прямо через трещины в фюзеляже.



Но в итоге почти всем пассажирам понадобилась помощь медиков. Сообщается, что этим рейсом, кроме турецких граждан, летели несколько иностранцев. Но россиян не было.



Аналогичный случай в этом аэропорту произошел месяц назад с таким же "Боингом" этой же авиакомпании. 7 января он прилетел из Эмиратов и также выехал за пределы посадочной полосы, но тогда повезло: застрял в грязи. На борту находились 164 человека, и никто из них не пострадал.