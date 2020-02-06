"Тоттенхэм" пробился в 1/8 финала Кубка Англии

Лондонский "Тоттенхэм" вышел в одну восьмую финала Кубка Англии. В переигровке 1/16 финала подопечные Жозе Моуринью со счетом 3:2 обыграли "Саутгемптон".

Первая встреча завершилась вничью 1:1. Согласно регламенту была назначена переигровка, прошедшая в Лондоне. В первом тайме защитник "Саутгемптона" Джек Стивенс отправил мяч в свои ворота. Но в первом тайме Шейн Лонг сравнял счет, а на 74 минуте Дэнни Ингз вывел "святых" вперед.

Но "шпоры" избежали поражения. Лукас Моура восстановил равновесие. За три минуты до финального свистка в ворота гостей был назначен 11-метровый, который реализовал Сон Хын Мин.

"Тоттенхэм Хотспур" выиграл 3:2 и вышел в 1/8 финала. Соперником "шпор" станет "Норвич Сити".