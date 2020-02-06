Банк России до конца года сократит банковский рынок на 10%

В аналитическом обзоре Национальных кредитных рейтингов сообщается, что в 2020 году Банк России может отозвать лицензии у 25-30 кредитных организаций, оставив на рынке около 400 банков к концу года.

В связи с этим число банков в России может сократиться за год на 10%. Эксперты полагают, что это связано с тенденцией вывода с рынка неустойчивых игроков, сообщает ТАСС.

С начала года уже отозвано три лицензии — у московских "Нэклис-Банка" и "ПФС-банка" и саратовского НВКбанка.

Банк России начал работу по отзыву лицензий у недобросовестных банков с 2013 года. За это время с рынка ушли почти половина банков страны – более 400, свыше 30 были санированы. За 2019 год были отозваны или аннулированы лицензии у 31 банка.