"Бавария" продолжает поход за Кубок Германии

Мюнхенская "Бавария" вышла в четвертьфинал Кубка Германии, обладателем которого она является. В1/8 финала баварцы обыграли "Хоффенхайм" с результатом 4:3.

В начале встречи соперники обменялись автоголами. Сначала собственные ворота поразил защитник баварцев Жером Боатенг, но вскоре ответил подобной любезностью полузащитник "Хоффе" Бенджамен Хюбнер. Томас Мюллер вывел "Баварию" вперед, а затем два мяча забил Роберт Левандовский. Но нападающий "Хоффенхайма" Мунис Даббур забил два мяча и едва не поставил победу мюнхенцев под сомнение.

"Бавария" выиграла 4:3 и вышла в четвертьфинал. Ее соперник станет известен после жеребьевки.