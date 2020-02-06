Количество заболевших коронавирусом в КНР превысило 28 тысяч человек

Количество случаев заражения новым коронавирусом в Китае превысило 28 тысяч человек, 563 из них умерли, 1153 выздоровели и выписаны.

По данным центральных властей, на карантине в стране находятся свыше 186 тысяч человек. Состояние почти четырех тысяч больных оценивается как тяжелое, сообщает ТАСС.

Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Ряд государств, в том числе Россия, эвакуировали из провинции Хубэй своих граждан.

О вспышке неизвестной пневмонии власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения 31 декабря 2019 года. По последним данным китайских экспертов, источником нового типа коронавируса является мясо диких животных.

Тем временем у берегов Японии из-за коронавируса на карантин закрыли круизный лайнер "Даймонд принцесс". На борту находится более трех с половиной тысяч человек, в том числе 24 россиянина. Сначала вирус подтвердился у 10 пассажиров; потом болезнь диагностировали еще у десяти человек. Их уже отвезли на берег. Остальным придется оставаться на борту как минимум две недели.