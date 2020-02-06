Ушла легенда: в возрасте 103 лет скончался лучший экранный Спартак - Кирк Дуглас

Голливудский актер Майкл Дуглас сообщил печальную новость. В возрасте 103 лет скончался его отец – легенда кинематографа Кирк Дуглас.

"Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино", — написал Майкл Дуглас​​​.

Кирк Дуглас родился 9 декабря 1916 года в американском городе Амстердам в семье выходцев из Российской Империи. При рождении его имя было Исер Данилович. Его родители познакомились в то время, когда оба проживали еще в Могилевской области, территория которой входила в состав Российской Империи.

В США семья перебралась спустя после два года после женитьбы — в 1910 году. И уже там родились все дети пары — шесть девочек и один мальчик.

Мечтая с детства стать актером, Исер с ранних лет подрабатывал разносчиком газет и еды, чтобы помогать семье. По вечерам он любил устраивать театральные представления дома для сестер и родителей.

Окончив школу, молодой человек успешно окончил колледж, в котором получал спортивную стипендию за особые успехи в спортивной борьбе. А в 1939 году будущая легенда поступает в престижную Американскую академию драматических искусств в Нью-Йорке. Именно там руководитель студенческой труппы придумал ему псевдоним, который понравился Исеру. Так он стал Кирком Дугласом. И именно там он познакомился со своей будущей женой – Дайаной Дилл, в союзе с которой родил двух детей.

С 1941 по 1943 годы Дуглас служил в подразделении связи Тихоокеанского флота США, куда он попал благодаря упорству. Молодого человека не взяли на службу из-за проблем со зрением. Но Кирк нашел учебник "Зрение без очков", занимаясь по которому он исправил свое зрение самостоятельно.

Вернувшись после армии домой, актер занялся своей карьерой. Но только спустя несколько лет к нему пришла слава — после роли Спартака в одноименной ленте тогда еще молодого режиссера Стэнли Кубрика. За свою творческую жизнь артист снялся в 90 фильмах.

Имея три номинации на "Оскар", Кирк Дуглас получил свою статуэтку только в 1996 году. Это был почетный "Оскар" за выдающуюся карьеру.

Он написал десять книг – несколько автобиографий и романов. В 94 года Кирк Дуглас был признан самым пожилым блогером-знаменитостью в мире. Его действительно увлекали соцсети. Кроме того, актер был известен своей благотворительной деятельностью. Помня свое бедное детство, он был щедр на помощь страдающим людям.

5 февраля 2020 года сердце этого уважаемого человека и большого актера перестало биться.