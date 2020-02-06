В германском футболе разразился скандал на расовой почве

Матч Кубка Германии между "Шальке" и "Гертой" был омрачен проявлениями расистскими выходками болельщиков клуба из Гельзенкирхена в адрес защитника берлинцев Джордана Торунариги. В отношении "Шальке" могут быть приняты серьезные санкции.

Начиная с 70-й минуты некоторые болельщики хозяева поля принялись оскорблять темнокожего защитника "Герты" Джордана Торунаригу. Каждое касание Джорданом мяча сопровождалось уханием и криками расистского характера. В итоге у футболиста сдали нервы. В дополнительное время Торунарига толкнул тренера "Шальке" Давида Вагнера и был удален с поля. Вагнер также увидел перед собой красную карточку.

"Шальке" выиграл 3:2 и вышел в четвертьфинал. Однако клубу может быть присуждено техническое поражение и исключение из розыгрыша Кубка.