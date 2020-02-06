Американские конгрессмены настаивают на переговорах с Россией по договору СНВ

С требованием к президенту Дональду Трампу о начале переговоров с Россией по договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) выступили американские конгрессмены, представляющие Демократическую партию.

Американские законодатели призвали президента США Дональда Трампа договориться с российским лидером Владимиром Путиным о продлении СНВ-3 на пять лет. Об этом говорится в распространенном совместном заявлении конгрессменов, сообщает ТАСС.

Как они подчеркнули, для Трампа пришло время прислушаться к разуму и американским союзникам, признающим договор оплотом безопасности. По мнению представителей Демпартии, договор в течение практически десятилетия сдерживал российские ядерные силы и обеспечивал надежный и детальный режим проверок.

О том, что Вашингтон целенаправленно разрушает основы контроля над вооружениями, в Москве понимали давно. В 2001 году США вышли из Договора по противоракетной обороне и под предлогом иранской угрозы поставили позиционные ракеты в Польше и Румынии.

К выходу из Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности готовились более тщательно, чтобы сохранить репутацию и лояльность партнеров, и придумали повод -"русскую ракету", которая якобы нарушала условия документа. После выхода США сразу же провели испытания сухопутной версии крылатой ракеты Tomahawk, которую запрещал договор

Срок действия договора СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года, Россия неоднократно предлагала Вашингтону начать переговоры о его продлении. По мнению российского президента, если не станет СНВ-3, то гонку вооружений уже ничто не сможет сдержать.