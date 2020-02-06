Петербург и Ростов-на-Дону засыпало снегом

На Петербург обрушился сильнейший снегопад. Из-за угрозы подтопления всю ночь были закрыты сооружения для пропуска судов, в том числе дамба на Неве.

Чтобы к утру город окончательно не засыпало, на улицах работали коммунальщики. На дороги вывели больше тысячи единиц техники. Где она находится, показывает онлайн-карта на сайте администрации. К непогоде, кстати, готовились заранее: все мосты и набережные обработали от гололёда с вечера.

На юге страны тоже снегопады, сообщает "Россия 24". Ростов-на-Дону начало засыпать еще накануне днем. К вечеру город встал в 10-балльных пробках. Объявили режим повышенной готовности — он продлится до 11 февраля.

Снегоуборочная техника и коммунальщики дежурят круглосуточно. Федеральные трассы чистят около сорока машин. Самая сложная обстановка на дороге в Таганрог. Водителям советуют снизить скорость и соблюдать дистанцию.