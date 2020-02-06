"Динамо" не сможет регистрировать новых футболистов, пока не рассчитается с Шейдаевым

Московское "Динамо" не сможет регистрировать новых футболистов. Такое решение приняла палата по разрешению споров Российского футбольного союза.

Основанием для принятия такой меры стало обращение бывшего нападающего "Динамо" Рамиля Шейдаева. Клуб расторг контракт с футболистом, но Шейдаеву не была выплачена положенная в таких случаях компенсация. Рамиль обратился в РФС, который принял решение в пользу футболиста.

"Динамо" запрещено регистрировать новых игроков для участия в чемпионате РПЛ до момента исполнения принятого палатой решения. Однако бело-голубые уже успели заявить нападающего Николая Комличенко, приглашенного из чешского клуба "Млада Болеслав".