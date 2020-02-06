Вернувшихся с МКС космонавтов угостят казахстанскими яблоками

Командиром МКС стал россиянин Олег Скрипочка. Прежний руководитель итальянец Лука Пармитано возвращается на Землю.

Пилотируемый корабль "Союз МС-13" доставит еще двоих — россиянина Александра Скворцова и американку Кристину Кук. Она прибыла на станцию в марте прошлого года. Остальные позже, в июле.

Наши военные вертолеты встретят спускаемый аппарат в Казахстане примерно в полдень по московскому времени. К месту посадки обещают привезти казахстанские яблоки, о которых попросили космонавты.

На Землю этим же бортом прилетит Skybot F-850, андроид больше известен под именем Федор. Антропоморфный робот провел на орбите больше полугода. За это время с его участием провели десятки экспериментов. Космонавты, например, учились управлять его действиями при помощи костюма-аватара, сообщает телеканал "Россия 24".