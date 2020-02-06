В результате столкновений на юге Ирака 11 человек погибли, 85 пострадали

По меньшей мере 11 человек погибли в результате столкновений в городе Наджаф на юге Ирака. Также местные СМИ сообщали о 85 пострадавших, 70 из них госпитализированы.

Столкновения между демонстрантами и сторонниками влиятельного шиитского политика и религиозного лидера Муктады ас-Садра произошли на площади ас-Садрейн, передает "Россия 24".

Демонстранты в Ираке пятый месяц требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией и безработицей, а также улучшения условий жизни. За это время протесты уже унесли жизни более 600 человек, пострадали около 50 тысяч.

Это самые масштабные акции протеста в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.