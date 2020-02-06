Гол и два паса Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Торонто"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Торонто Мэйпл Ливз". Хозяева площадки победили с результатом 5:3.

Одним из героев встречи стал российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич, забросивший четвертую, победную шайбу в ворота "кленовых листьев". Кроме того, Бучневич две голевых передачи. При его участии были заброшены третья и пятая шайбы. На счету Павла теперь 12 голов и 20 пасов.

Лучший бомбардир "Рейнджерс" Артемий Панарин на этот раз не совершил результативных действий. Вратарь нью-йоркцев Игорь Шестеркин отбил 27 бросков из 30.